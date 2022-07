Incidente al via a Silverstone, paura per Zhou ma è cosciente

SILVERSTONE (INGHILTERRA) - Brutto incidente a pochi secondi dal via del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. In occasione della prima curva, George Russell (Mercedes), Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e Alexander Albon (Williams) sono usciti di pista, facendo scattare la bandiera rossa. Guanyu Zhou, la cui macchina si è capovolta finendo sulle barriere, e Alexander Albon sono stati trasferiti al centro medico. Il pilota dell'Alfa Romeo e quello della Williams hanno avuto la peggio nel pauroso scontro iniziale in curva 1, ma sono coscienti e sono stati portati al centro medico del circuito per accertamenti. - foto LivePhotoSport - . gm/red 03-Lug-22 16:44