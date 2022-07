Arriva Vespa Primavera in versione Pic Nic

PONTEDERA - Vespa Primavera si presenta nella nuova esclusiva versione Pic Nic, nata proprio per fuggire dallo stress quotidiano e assaporare momenti di gioia e convivialità all'aria aperta. È dotata di un equipaggiamento dedicato pensato per vivere al meglio i momenti all'aria aperta, nella più classica delle gite fuori porta o nei sempre più numerosi angoli verdi delle città. Vespa Pic Nic è infatti accompagnata da un elegante cestino da pic nic realizzato in legno intrecciato di rattan, contenente una comoda borsa termica rimovibile, e dall'immancabile telo. Realizzato in uno speciale tessuto jacquard che riprende il motivo del cestino intrecciato, il telo è resistente all'acqua e rappresenta perciò l'accessorio ideale per qualsiasi attività outdoor. Sia il cestino sia il telo, impreziositi dal logo Vespa Pic Nic, possono essere trasportati comodamente sui portapacchi posteriore e anteriore cromati, di serie su questa speciale versione, arricchiti da una cinghia in cuoio marrone che funge anche da manico per trasportare agevolmente a mano il telo ripiegato. Pensata nelle colorazioni Verde Pic Nic e Grigio Pic Nic con eleganti grafiche sulle fiancate, Vespa Pic Nic è inoltre caratterizzata da una sella dedicata bicolore, nella quale la seduta beige è accostata a una fascia posteriore color testa di moro con un particolare motivo a intreccio. La sella è inoltre impreziosita da un cadenino grigio chiaro e da una cinghia con bandiera tricolore. La tonalità testa di moro compare anche negli inserti in gomma sulle pedane poggiapiedi e sul frontale, nei fregi del tipico cravattino. L'allestimento si distingue anche per i profili della scocca cromati e per i cerchi ruota verniciati in grigio con bordi diamantati . Come su ogni edizione speciale di Vespa, una targhetta sul retroscudo ne identifica la serie. In Italia Vespa Pic Nic sarà disponibile presso i concessionari Vespa a partire dal mese di luglio, nelle motorizzazioni i-get 50 e 125, al prezzo di 4.699 euro e 5.699 Euro (f.c., Iva inclusa). . ads/com 04-Lug-22 11:43