Pirelli, Cinturato Gravel RC dedicato alle competizioni

MILANO - Pirelli lancia Cinturato Gravel RC, la versione racing del suo celebre Cinturato Gravel. Una gomma tubeless ready, che completa la gamma gravel, pensata e progettata per le moderne competizioni di questa disciplina, oggi riconosciuta anche dall'Union Cycliste Internationale. Dalle World Gravel Series, alle Unbound, Cinturato Gravel RC è rivolto a ogni competizione gravel: su strada, ghiaia o terreni sconnessi. La nuova gomma nasce per rispondere alle esigenze dei più veloci atleti di questa disciplina, che richiedono scorrevolezza e velocità nei tratti compatti e rettilinei ed aggressività e massimo grip per affrontare qualsiasi curva in tutta tranquillità ed alle velocità del gravel racing moderno. Il Cinturato Gravel RC, che sarà in mostra per la prima volta al pubblico alla fiera Eurobike di Francoforte, presenta un particolare disegno del battistrada, con tasselli alti e penetranti sui fianchi e più bassi e fitti nella fascia centrale. È mutuato da un best-seller da competizione della gamma MTB di Pirelli, lo Scorpion XC RC. E' realizzato con la ormai comprovata e performante mescola SpeedGRIP. Mescola proprietaria di Pirelli, consente di affrontare con serenità dall'asfalto alla ghiaia all'off-road. SpeedGRIP offre durata paragonabile a quella della MTB SmartGRIP, ottimo grip chimico su fondi bagnati e una riduzione della resistenza al rotolamento molto vicina a quella di un puro pneumatico da strada. Il Cinturato Gravel RC è stato rinforzato rispetto agli altri Gravel in gamma, proprio per consentire al pneumatico di affrontare in sicurezza le prove più dure e sostenere i watt espressi anche dai professionisti del gravel, su qualsiasi tipo di fondo. La sua carcassa, questa volta in nylon da 60TPI, è protetta da una "cintura", che abbraccia la gomma da tallone a tallone. Denominata TechWALL Gravel, aggiunge uno strato di rinforzo e protezione dai tagli, senza compromettere la rolling resistance e la guidabilità della gomma. Il nuovo pneumatico Cinturato Gravel RC di Pirelli è già disponibile per l'acquisto, nelle misure 35-622, 40-622 e 45-622, sia in versione tradizionale nera sia in versione Classic con fianchi in para. . -foto ufficio stampa Pirelli- ads/com 04-Lug-22 15:02