Covid, Speranza "Sfida ancora aperta, contagi in aumento"

ROMA - "Il Covid è ancora una sfida aperta, guai a pensare che la partita sia archiviata. Ce lo dicono i numeri di questi giorni: siamo in un'epoca di ripresa del numero dei contagi". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a un convegno. "Ci prepariamo ad una campagna autunnale dove allargheremo le fasce di richiamo per il vaccino e facciamo un appello ancora oggi a non aspettare l'autunno e fare subito il secondo richiamo", ha aggiunto. - foto agenziafotogramma.it - . xc3/sat/red 05-Lug-22 11:28