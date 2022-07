Clima, Mattarella "Serve collaborazione per governare cambiamenti"

ROMA - "Un evento simbolico delle tante tragedie che il mutamento climatico non governato sta comportando in tante parti del mondo". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro con il presidente del Mozambico, Filipe Jacinto Nyusi, a Maputo, ha parlato della tragedia della Marmolada. Per il capo dello Stato "nessun Paese può affrontare da solo i mutamenti climatici. Serve una piena collaborazione di tutti". - foto agenziafotogramma.it - . sat/red 05-Lug-22 13:07