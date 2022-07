Siae, Matteo Fedeli nuovo direttore generale

ROMA - Il Consiglio di Gestione di SIAE ha nominato all'unanimità Matteo Fedeli come nuovo Direttore Generale. Matteo Fedeli, classe 1984, subentrerà dal prossimo primo gennaio a Gaetano Blandini che termina il proprio incarico. "Una scelta interna e di grande competenza che condivido in pieno", ha sottolineato lo stesso Blandini, "perché conferma la volontà della SIAE di investire su profili altamente formati e con grande esperienza nel settore". Attuale Direttore della Divisione Musica, Fedeli è in SIAE dal 2014 dove, nel corso degli anni, ha seguito l'evoluzione dei diversi ambiti di intervento dell'ente preposto alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione del diritto d'autore in Italia. Per il Presidente Mogol "questa nomina conferma la volontà della SIAE di guardare al futuro con l'obiettivo di anticipare le grandi sfide del diritto d'autore e assolvere al proprio compito di assicurare ad autori ed editori la libertà creativa e la corretta remunerazione del lavoro". - foto ufficio stampa Siae - . sat/com 05-Lug-22 13:25