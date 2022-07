La Nato apre la ratifica dell'adesione di Svezia e Finlandia

ROMA - Gli ambasciatori dei 30 Paesi membri della Nato hanno firmato i protocolli per l'avvio dell'adesione di Finlandia e Svezia. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg ha parlato di "un momento storico per la Finlandia, la Svezia, la NATO e per la sicurezza condivisa". La scorsa settimana al vertice di Madrid, i leader alleati avevano deciso di invitare Finlandia e Svezia ad aderire alla NATO in seguito alla firma di un memorandum tra i due Paesi e la Turchia. La firma dei protocolli di adesione segna adesso l'inizio del processo di ratifica. Stoltenberg ha affermato che la porta della NATO rimane aperta alle democrazie europee che sono pronte e disposte a contribuire alla sicurezza: "Con 32 nazioni attorno al tavolo, saremo ancora più forti e il nostro popolo sarà ancora più al sicuro", ha aggiunto. - foto agenziafotogramma.it - . sat/red 05-Lug-22 15:06