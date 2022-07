Design "Next Chapter" per il nuovo Lexus Rx

ROMA - Il team responsabile del design degli esterni del nuovo grande SUV di lusso Lexus RX aveva una missione chiara: conferire alla vettura un'identità unica con proporzioni nate dall'esperienza della vera guida. Questo approccio segna un ulteriore sviluppo del design "Next Chapter" di Lexus, introdotto con la nuova generazione di NX, attraverso il quale lo stile comunica direttamente le prestazioni dell'auto e la qualità dell'esperienza di guida. Se da un lato i designer potevano guardare al futuro, dall'altro era necessario proiettare la qualità Lexus come marchio di lusso globale. Il nuovo modello doveva anche essere riconoscibile come RX, con dettagli che facessero riferimento alla sua eredità di primo SUV premium al mondo e di primo modello ibrido-elettrico del mercato del lusso. Il successo dell'integrazione di queste diverse qualità è testimoniato da un'auto che proietta una potente presenza su strada e trasmette elevate prestazioni, con un aspetto audace e una presenza importante. Il senso di "novità" è immediato e forte, e conferisce alla vettura un impatto visivo all'altezza della qualità dei suoi tre nuovi propulsori elettrificati: l'ibrido ad alte prestazioni RX 500h, l'ibrido plug-in RX 450h+ e il full hybrid RX 350h. L'aspetto laterale della vettura è stato particolarmente importante per Nozomi Hirai, responsabile del design degli esterni e per il suo team: "La prima cosa che volevamo esprimere erano un design e un assetto audaci, con un baricentro basso e una sensazione di solidità", ha dichiarato. "Per fare questo, abbiamo pensato un design longitudinale, da davanti a dietro... alzando la parte anteriore del cofano e abbassando il bordo inferiore del lunotto, rispetto all'attuale RX. Abbassando la linea di cintura, abbiamo compresso l'area sopra le ruote, creando un baricentro solido e basso e un aspetto decisamente solido". Mentre il nuovo RX è simile in lunghezza complessiva al modello attuale, il cofano è stato allungato, con il montante anteriore spostato più indietro e il passo allungato di 6 mm. Questo ha l'effetto di far sembrare che il peso dell'abitacolo appoggi sugli pneumatici posteriori, mentre le superfici scolpite sui pannelli delle porte, i passaruota posteriori svasati e le ruote da 21 pollici aggiungono un senso di potente trazione, paragonato dai progettisti a un animale pronto a balzare in avanti. "Penso che l'unicità di Lexus sia evidente in questo tipo di espressioni", ha affermato Hirai, "Gli elementi opposti coesistono bene, con una sensazione di solidità che inizia nella parte anteriore, spostandosi verso le dinamiche superfici posteriori". La parte anteriore dell'auto ha un aspetto completamente nuovo. Il design del Next Chapter ha ripreso il concetto della forma della clessidra dalla caratteristica griglia Lexus per creare un nuovo effetto del corpo vettura. La griglia nel frattempo è stata reinterpretata come un'unità senza soluzione di continuità: integrata nella carrozzeria, è anche espressione della potenza elettrificata di RX. La disposizione dei nuovi fari sottili e una carreggiata anteriore più larga di 50 mm aggiungono enfasi al baricentro più basso e all'aspetto piantato dell'auto. Nella parte posteriore, viene mantenuto il caratteristico effetto "tetto sospeso" di RX creato da un montante D nascosto, ma con un aspetto tridimensionale più evidente. Questo si combina con una linea del tetto che è stata abbassata di 10 mm per generare una silhouette simile a una coupé. L'aspetto di un posteriore compatto e potente è accentuato da uno sbalzo posteriore più corto e da un'ampia transizione dai passaruota muscolosi alle luci posteriori. Queste, sono incastonate in una linea luminosa che si estende per tutta la larghezza dell'auto e avvolge gli angoli per aumentare l'aspetto più ampio. - foto ufficio stampa Lexus - . sat/com 05-Lug-22 15:48