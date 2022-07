Carfagna "In arrivo un grande piano di investimenti nel settore idrico"

ROMA - "E' stata fissata per il 21 luglio la convocazione del pre-tavolo del Cis Acqua, un grande Contratto Istituzionale di Sviluppo che interverrà con investimenti significativi e mirati sull'intero ciclo dell'acqua: lo sfruttamento sostenibile delle fonti, la depurazione delle acque reflue, la gestione integrata delle risorse idriche superficiali e sotterranee per usi civili e agricoli". Così il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, in un messaggio all'assemblea dell'ANBI riunita oggi a Roma, ha annunciato l'avvio del CIS Acqua, che raccoglierà e finanzierà proposte di interventi immediatamente realizzabili per dare impulso agli investimenti pubblici nel settore idrico. Al pre-tavolo - scrive il ministro - saranno presenti i rappresentanti di tutte le Regioni, i gestori dei servizi idrici e i ministeri competenti - Economia, Infrastrutture e mobilità sostenibile, Transizione ecologica, Politiche agricole - e ovviamente l' Associazione dei Consorzi di Bonifica. "L'emergenza siccità - conclude Mara Carfagna - ci impone di accelerare ogni azione sulla qualità e disponibilità delle risorse idriche per un motivo pratico e per un motivo "storico". Il motivo pratico è che abbiamo conquistato, finalmente, le risorse per agire. Il motivo "storico" è che viviamo tempi che rimettono in discussione diritti che consideravamo acquisiti: la crisi climatica sta rendendo il bene più essenziale per la vita, l'acqua, tanto scarso quanto conteso, ed è tempo di occuparsene con rapidità ed efficacia". -foto agenziafotogramma.it- . mgg/com 05-Lug-22 20:54