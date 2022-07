Euro Ncap promuove la sicurezza di sette nuove auto

ROMA - Euro NCAP ha testato la sicurezza di sette nuovi modelli di auto, promuovendone cinque con il massimo dei voti: raggiungono 5 stelle i nuovi crossover Alfa Romeo Tonale, KIA Sportage e l'elettrica Cupra Born, oltre ai MPV - Multi Purpose Vehicle Classe T e Citan Tourer, entrambi di Mercedes-Benz. Completano la serie la Toyota Aygo X e la BMW i4 elettrica, giudicate con 4 stelle. La nuova Alfa Romeo Tonale soddisfa tutti i requisiti per una valutazione eccellente, pur mancando di airbag centrale e mostrandosi migliorabile negli urti frontali. L'auto è molto efficace nella prevenzione degli incidenti e offre anche un sistema in grado di rilevare la sonnolenza del conducente. KIA Sportage, completamente rinnovata, condivide la piattaforma della Hyundai Tucson già promossa l'anno scorso, mentre la Cupra Born offre standard di sicurezza elevati per una sportiva. Le Mercedes-Benz Classe T e Citan Tourer, modelli gemelli (partner models), sfoggiano un nuovo airbag centrale e sistemi di sicurezza attiva ad alte prestazioni. Toyota Aygo X sconta invece una dotazione non completa di tutti i sistemi avanzati, mentre BMW i4 perde qualche punto nella capacità di prevenire gli incidenti. "I buoni risultati di questa nuova serie di test Euro NCAP evidenziano l'impegno in direzione della sicurezza dei costruttori - afferma Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club d'Italia - e l'Alfa Romeo Tonale è un segnale di ripresa nella giusta direzione del settore dell'automotive italiano". . -foto ufficio stampa Euro Ncap- ads/com 07-Lug-22 12:47