Covid, Speranza "A settembre nuova campagna di vaccinazione"

ROMA - "A settembre seguiremo come sempre le indicazioni delle autorità scientifiche, ma sicuramente ci sarà una campagna di vaccinazione nuova, stiamo lavorando a un nuovo piano. Una campagna importante e significativa che ci aiuterà". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine dell'assemblea pubblica di Farmindustria. "Abbiamo il 90% degli over 12 che è vaccinata, abbiamo anticorpi monoclonali, abbiamo antivirali, c'è una situazione diversa ma ciò non toglie che dobbiamo tenere alta l'attenzione, monitorare, invitare le persone alla prudenza e portare le mascherine nei luoghi e situazioni a rischio. E poi - ha aggiunto - dobbiamo insistere con la campagna di vaccinazione che è in corso, chi non ha fatto la terza dose può farla. Abbiamo bisogno che i più fragili facciano il secondo booster, il mio appello è di non aspettare, poi a settembre ci sarà un campagna più larga ma chi è particolarmente esposto deve difendersi con secondo booster e utilizzo della mascherina", ha concluso Speranza. . -foto agenziafotogramma.it- xb1/ads/red 07-Lug-22 13:34