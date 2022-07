Marmolada: trovata l'undicesima vittima

TRENTO - L'undicesima vittima della tragedia sulla Marmolada sarebbe stata recuperata. A quanto apprende l'ANSA i resti dell'ultima persona ancora dispersa sono stati recuperati e sono in fase di identificazione. Dunque tutte le vittime per ora accertate della strage sono state recuperate. "Non ci sono elementi per dire che ci sono altri morti: le vittime accertate sono 11". Così il comandante del Ris, Giampietro Lago, durante una conferenza stampa a Canazei. "Le salme saranno riconsegnate solo a ricerche concluse", ha detto Lago. Il colonnello Lago ha precisato che oggi "sono stati ritrovati altri resti e materiale tecnico con grande probabilità riconducibile agli undici morti accertati".

«Le ricerche sul ghiacciaio della Marmolada potrebbero proseguire per almeno due settimane». Lo ha detto Maurizio Dellantonio, presidente nazionale del Soccorso alpino, a margine della conferenza stampa che ha di fatto chiuso le operazioni di identificazione delle undici salme. Sul ghiacciaio ci potrebbero essere ancora resti e per questo motivo si continuerà ad operare. A stabilire la restituzione delle salme alle famiglie, e dunque la possibilità di celebrare i funerali, sarà l’autorità giudiziaria. Domani saranno impegnati sul ghiacciaio teatro della tragedia 21 operatori: si muoveranno a terra suddivisi in tre aree, mentre continueranno anche le verifiche con i droni. Impegnati il Soccorso alpino trentino, il soccorso alpino di Finanza, Polizia e Carabinieri, le unità cinfole, oltre ai vigili del fuoco volontari e del corpo permanente. (ANSA)