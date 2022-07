Jabeur ko in finale, Rybakina conquista Wimbledon

LONDRA (INGHILTERRA) - Elena Rybakina ha vinto il titolo nel torneo femminile di Wimbledon, terzo Slam stagionale andato in scena sulla tradizionale erba londinese. La 23enne tennista russa naturalizzata kazaka, testa di serie numero 17, ha sconfitto in finale in tre set la tunisina Ons Jabeur, terza forza del seeding, con il punteggio di 3-6 6-2 6-2, maturato in un'ora e 47 minuti di gioco. Rybakina subentra nell'albo d'oro di Wimbledon all'australiana Ashleigh Barty, ritiratasi dal circuito lo scorso marzo. Domani è in programma la finale maschile: di fronte, il grande favorito del tabellone e campione in carica, il serbo Nivak Djokovic, e l'australiano Nick Kyrgios. - foto LivePhotoSport - . mc/gm/red 09-Lug-22 17:04