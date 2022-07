Leasys rinnova Be Free, noleggio a lungo termine ancora più flessibile

TORINO - Leasys, brand Stellantis, rinnova uno dei suoi prodotti di punta all'insegna della flessibilità. Da oggi Be Free, la soluzione di noleggio a lungo termine dedicata a privati e partite Iva, viene riproposta in una versione ancora più flessibile che permette di restituire l'auto dopo un anno, fino al 24° mese, senza alcuna penale di restituzione anticipata. Leasys punta a rendere Be Free ancora più vantaggioso e su misura, riconfermando il grande successo ottenuto a partire dal lancio nel 2016. Con oltre 15.000 contratti registrati, si è dimostrato un best seller della categoria in Italia e in Europa, in grado di mettere al centro il cliente e permettergli di godere solo del piacere della guida. La formula comprende i principali servizi assicurativi, di assistenza e infomobilità, inclusi nel canone mensile fisso per tutta la durata del contratto. Be Free si rinnova in occasione del lancio della nuova Alfa Romeo Tonale: è possibile guidare Alfa Romeo Tonale 1.5 130cv Hybrid TCT7 Sprint a fronte di un canone mensile fisso di 649 euro; con anticipo di 3.900 euro. Il prodotto Be Free è inoltre disponibile anche su altri modelli della gamma Stellantis. Foto: ufficio stampa Stellantis . ads/com 11-Lug-22 16:02