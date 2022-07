Pirelli Angel Urban, pneumatici per bici e e-bike con tecnologia da moto

MILANO - Si chiama Angel Urban la nuova linea di gomme Pirelli per bici ed e-bike, dedicata specificamente agli spostamenti metropolitani ed extra-urbani. I nuovi pneumatici hanno messo a frutto i decenni di esperienza e leadership tecnologica di Pirelli nel mondo delle due ruote a motore e debuttano a Eurobike, la fiera internazionale della bicicletta che prende il via dopodomani a Francoforte. Chi vive in contesti urbani si orienta sempre di più verso modalità di trasporto che consentano di spostarsi velocemente, con un occhio all'impatto ambientale e a uno stile di vita più sano. A questo riguardo, la bicicletta - che sia tradizionale o elettrica - si è ormai affermata come mezzo di trasporto privilegiato. Pirelli Angel Urban è dedicata alla nuova e-mobility e porta nel ciclismo la grande esperienza Pirelli nel mondo dei pneumatici per le due ruote a motore, in particolare per moto e scooter. Un atout importante, soprattutto se si considera che le e-bike di ultima generazione sono sempre più potenti, molto più veloci di una bici tradizionale e con caratteristiche, anche dinamiche e di ciclistica, che assomigliano, più che in passato, a quelle delle motociclette. Il nome della nuova gamma di pneumatici richiama da subito questo forte legame: Angel, infatti, è anche una delle più riconosciute linee di pneumatici di Pirelli per moto e scooter. Un richiamo evidente anche nella somiglianza dei disegni battistrada e del profilo del pneumatico delle diverse soluzioni Angel proposte per le biciclette moderne. TRE VERSIONI PER TRE DIVERSI UTILIZZI Angel Urban di Pirelli offre tre diversi modelli di gomma, per tre diverse tipologie d'utenza. Angel GT Urban è dedicato a quel ciclista urbano che ricerca maneggevolezza, grip e velocità. È per chi, con la sua e-bike o più probabilmente con una "speed-pedelec", si muove prevalentemente in città, ma non disdegna qualche uscita fuori porta, privilegiando sempre una guida dinamica e sportiva. Il battistrada ad intagli radi e ben spaziati deriva dal disegno brevettato Pirelli del celebre Angel GT motoristico, vincitore di molteplici prove comparative e tutt'ora scelta di primo equipaggiamento dei più blasonati marchi di moto sportive, come Ducati. Offre dinamicità e reattività anche in condizioni di bagnato e grande resistenza alle forature. Angel DT Urban si orienta verso il puro ciclista metropolitano, che dal pneumatico da bici ricerca affidabilità e pronta risposta, in qualsiasi condizione atmosferica, su qualsiasi superficie e in qualsiasi circostanza cittadina. Con un battistrada lamellato dalle caratteristiche all season, derivato questa volta dall'Angel Scooter, questa gomma è in grado di affrontare qualsiasi superfice o barriera cittadina, dalle varie imperfezioni stradali alle rotaie del tram, ed offre una guida molto confortevole, agile e fluida; esattamente come i cugini a motore. Angel XT Urban, infine, nasce per esplorare i confini della città, per spingersi anche fuori strada, su facili sentieri sterrati, lungo gli argini dei fiumi o per brevi viaggi in bici, on- ma anche off-road. Vera gomma polivalente, nella migliore tradizione Pirelli, Angel XT presenta un battistrada della categoria on/off: ben scolpito, ma comunque idoneo per lunghe percorrenze su asfalto, con una fascia centrale a basso profilo e fianchi dai tasselli più alti e aggressivi, per una migliore aderenza nelle curve su fondi irregolari. Ereditato dal pneumatico moto Pirelli MT60 RS, questo disegno offre maneggevolezza su strada, comfort e grip, nonché grande trazione in condizioni di sterrato leggero o ghiaia. Pirelli Angel Urban, che sostituisce la gamma Cycl-e, è già disponibile per l'acquisto nei negozi di ciclismo e online. foto: ufficio stampa Pirelli . tvi/com 12-Lug-22 16:07