Al via gli ordini della nuova Toyota GR Supra con cambio manuale

ROMA - La GR Supra Model Year 2023 è da oggi ordinabile, anche nella variante equipaggiata con la nuova trasmissione manuale iMT a 6 marce. GR Supra è stata la prima vettura globale di Toyota Gazoo Racing (GR) e dal momento del suo lancio nel 2019 ha rappresentato l'incarnazione perfetta dello spirito di GR e del sogno del presidente Akio Toyoda di produrre un'auto che fosse incentrata esclusivamente sul piacere di guida. Sin dal lancio della GR Supra, il marchio giapponese ha ascoltato i clienti e gli appassionati di auto sportive e ha deciso di sviluppare un nuovo cambio manuale progettato per esaltare l'esperienza di guida dei piloti che amano il controllo e i vantaggi offerti da precisi cambi di marcia. La sua aggiunta alla gamma significa che ad oggi Toyota è in grado di offrire tutti e tre i suoi modelli GR Europei (GR Yaris, GR86 e GR Supra) con cambio manuale. La gamma GR Supra comprende 2 motorizzazioni e 3 allestimenti. Il 2.0 litri da 258 cavalli e 400 Nm di coppia è disponibile nell'allestimento Sport esclusivamente in combinazione con il cambio automatico ad 8 rapporti. Tra i principali equipaggiamenti di serie troviamo i cerchi in lega da 18", il pacchetto di sistemi di sicurezza Toyota Supra Safety, sistema multimediale con schermo da 8,8", navigatore satellitare e smartphone integration, differenziale posteriore attivo, sospensioni a controllo elettronico e interni in Alcantara con sedili riscaldabili. Il 6 cilindri in linea da 3.0 litri, in grado di sprigionare 340 cavalli e 500 Nm di coppia, viene invece offerto sia nell'allestimento Lightweight con il nuovo cambio manuale iMT a 6 rapporti che in versione Premium Sport con cambio automatico a 8 marce. La versione Lightweight, grazie a numerose soluzioni tecniche messe a punto dagli ingegneri Toyota, garantisce un risparmio di peso di ben 40kg rispetto agli altri allestimenti, non facendo rinunce tuttavia in termini di comfort ed equipaggiamento. In aggiunta alla 2.0 Sport troviamo infatti cerchi in lega da 19" con design esclusivo, Head Up Display, Blind Spot Monitor e cruise control adattivo. Nell'ottica della massima riduzione di peso, in questo caso il sedile guida è a regolazione manuale e senza supporto lombare né riscaldamento, caratteristiche tuttavia presenti sull'allestimento Premium Sport, accoppiato in questo caso al cambio automatico a 8 rapporti. Il listino della nuova gamma GR Supra parte dai 60.000 euro della versione 2.0 Sport A/T, passando dalla 3.0 Lightweight M/T a 66.500 per arrivare ai 72.000 euro della Premium Sport A/T. Le prime consegne sono previste a settembre. foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia . tvi/com 13-Lug-22 15:26