Nissan con Ariya fissa nuovi standard per la mobilità elettrica

PALERMO - Nissan presenta Ariya, il primo coupè crossover 100% elettrico che incarna il futurismo giapponese senza tempo. La linea è elegante e moderna, il frontale è caratterizzato dallo "shield" con la tipica griglia frontale per le elettriche della Casa nipponica. Il tetto è basso, le linee filanti e i cerchi in alluminio da 19" a cinque razze, disponibili anche da 20" come optional, donano una certa aggressività. Nel posteriore le luci scorrono per tutta la larghezza dell'auto con punti luce sul parafango. Lo spoiler segue la linea del tetto. Tutto il lavoro di design, oltre alla pulizia della linea, rende Ariya il crossover più aerodinamico di sempre con un coefficiente (cd) pari a 0,297 che si traduce in migliori prestazioni e maggior e efficienza del motore elettrico. Grazie alla chiave intelligente avvicinandosi alla vettura si accende il logo, le luci, ma soprattutto si regolano automaticamente posizione del volante sedile e consolle. Il display è composto da un quadro strumenti e uno schermo centrale entrambi da 12,3". Eccellente l'head up display a colori che fornisce tutti i parametri di guida. Il motoreè disponibile in tre versioni : 63 kWh, 2WD con autonomia fino a 403 km, 87 kWh, 2WD con autonomia fino a 533 km e e-4orce, 87 kWh AWD con autonomia fino a 500 km. Tre le modalità di guida selezionabili : Standard , Sport ed Eco. Sulla quattro ruote motrici è prevista anche la modalità Snow. Sulla e-4ORCE è installato il più avanzato sistema di trazione integrale Nissan costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, le prestazioni sono brillanti, ottima risposta e controllo in curva grazie alle ruote con velocità indipendenti. Nessun beccheggio si riscontra nelle accelerazioni e nelle frenate con grande comfort per guidatore e passeggeri. Il crossover Ariya è all'avanguardia anche per tecnologia di sicurezza ed assistenza alla guida. Infatti il propilot adatta in tempo reale la velocità del veicolo in base allo scenario di guida rilevato dai sensori, il propilot park parcheggia l'auto in automatico, l'e-pedal step permette di accelerare e frenare usando un solo pedale ed ottimizzando la ricarica della batteria ed il safety shield comprende fra le varie tecnologie la frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti e l'avviso abbandono di corsia. Ariya è disponibile negli allestimenti Advance ed Evolve e nelle declinazioni da 63 kwh, 87 kwh entrambe a due ruote motrici e 87 kwh con quattro ruote motrici. In Italia con prezzi a partire da 51.400 euro. foto: ufficio stampa Nissan Italia . col/tvi/red 13-Lug-22 16:03