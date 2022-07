Governo, Renzi "Fare di tutto per Draghi bis senza condizionamenti"

ROMA - "Ciò che è successo in queste ore fa male al Paese. Il Movimento 5 Stelle si conferma per quello che è sempre stato: un danno per la credibilità delle istituzioni, un disastro per la vita dei cittadini italiani. Costringere Draghi a dimettersi è l'ultima infamia. Ed è una infamia che ci indebolisce anche in politica estera: su certi temi Draghi è uno statista, Conte uno stagista". Lo scrive nella sua e-news il leader di Italia Viva Matteo Renzi. "Ci sarebbero molte cose da dire - prosegue Renzi - su Conte, su chi lo ha osannato in questi mesi mentre insultavano noi, sulla pochezza politica di chi pensa a se stesso mentre il Paese deve affrontare inflazione, pandemia, crisi energetica, migrazioni, siccità. Nel bel mezzo di una guerra, si capisce. Ma non è tempo di parole. Ora bisogna agire. Siamo in mobilitazione permanente da qui a mercoledì - giorno del dibattito in Aula - per consentire che Draghi possa andare avanti. Faremo di tutto per avere un Draghi Bis libero dai condizionamenti che affronti le scelte necessarie al Paese. Chi vuole darci una mano può iniziare firmando questa petizione "Draghi resti a Palazzo Chigi" e facendola girare tra i propri amici e conoscenti". -foto agenziafotogramma.it- . mgg/red 15-Lug-22 13:14