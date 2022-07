Al debutto la nuova Mercedes-Benz Glc

ROMA - Debutta sul mercato di casa nostra la nuova Mercedes-Benz Glc. Sei le versioni disponibili: Advanced, Amg Advanced, Advanced Plus, Amg Advanced Plus, Amg Premium e amg Premium Plus, con prezzi a partire da 61.345 euro per la GLC 200 4Matic Mild Hybrid Advanced. Esclusività moderna e sportiva: è ciò che rappresenta Nuova GLC sotto ogni aspetto. È la vettura più dinamica della fortunata famiglia di SUV firmati Mercedes-Benz, come si nota immediatamente dal design, con proporzioni uniche, superfici tese, spigoli precisi, interni pregiati e ben definiti. Convince per prestazioni di marcia ed efficienza. GLC è disponibile esclusivamente in versione ibrida: come ibrida plug-in o come mild hybrid con tecnologia a 48 V e alternatore-starter integrato. I modelli ibridi plug-in offrono un'autonomia di oltre 100 chilometri (WLTP), perfetti per consentire di guidare in modalità prevalentemente elettrica nei tragitti quotidiani. In più, GLC è a suo agio su qualsiasi fondo stradale: sia che viaggi su strada che in off-road, garantisce comfort e agilità di marcia. Inoltre, il nuovo asse posteriore sterzante rende l'auto ancora più maneggevole e sicura. Nella guida offroad vanta molti punti di forza, come la trazione integrale 4Matic di serie, la modalità di guida offroad completamente elettrica per i modelli plug-in, la schermata Offroad e il "cofano del motore trasparente". Foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia . tvi/com 19-Lug-22 15:50