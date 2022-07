Nuova Opel Astra Sports Tourer, una station wagon pronta al successo

ROMA - Con l'anteprima mondiale della nuova Opel Astra nell'autunno 2021 il costruttore tedesco apre il capitolo successivo: questa compatta è disponibile per la prima volta in versione elettrica, 5 porte e station wagon. Opel offrirà Astra Sports Tourer in versione plug-in hybrid e dal 2023 anche in versione elettrica a batteria. Versioni con efficienti motori benzina e diesel, abbinate a cambio manuale a sei rapporti e automatico a otto rapporti completano la gamma. La nuova Opel Astra Sports Tourer è anche il manifesto stilistico del marchio. Dinamica come non mai, con superfici nette e tese, senza elementi superflui e con il nuovo volto del marchio, l'Opel Vizor. Inoltre, la pratica nuova Opel Astra Sports Tourer dimostra la tipica capacità del marchio di realizzare architetture efficienti. La lunghezza totale è inferiore di 6,0 cm rispetto al modello precedente, il passo è più lungo di 7,0 cm - per aumentare il comfort e il vano di carico. Nell'abitacolo, la Pure Panel human-machine-interface (HMI), completamente digitale, offre un'esperienza pura e intuitiva. Foto: ufficio stampa Stellantis . tvi/com 19-Lug-22 16:13