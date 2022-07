Meloni "Via d'Amelio ferita aperta, abbiamo il dovere di rimarginarla"

PALERMO - "La strage di via D'Amelio è una ferita aperta al cuore dello Stato che dobbiamo rimarginare, ne abbiamo il dovere". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un videomessaggio diffuso a Palermo in conclusione del convegno "Parlate di Mafia" nel trentennale della strage di via d'Amelio: "La politica dia un segnale compatto, lo dobbiamo all'Italia - ha aggiunto Meloni - Agli eroi che hanno combattuto la Mafia e ai cittadini perbene che si battono ogni giorno per liberare l'Italia dall'oppressione mafiosa". - Foto Agenziafotogramma.it - . fil/xd7/pc/red 19-Lug-22 19:52