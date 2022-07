Draghi "Qui perchè lo chiedono italiani, va ricostruito patto fiducia"

ROMA - "Dobbiamo decidere se ci sono le condizioni per continuare l'attività del Governo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo al Senato per le comunicazioni in seguito alla crisi politica aperta dal mancato voto di fiducia del M5s al Dl Aiuti. Le dimissioni, ha spiegato, sono state una scelta "sofferta quanto dovuta", perché "è venuta meno la maggioranza di unità nazionale" che era alla base dell'azione dell'esecutivo. Draghi ha rivendicato i risultati del Governo, sottolineando che però "la maggioranza si è progressivamente sfaldata". L'unica strada per proseguire, ha spiegato, "è ricostruire il patto di fiducia" tra le forze della maggioranza. "Sono qui - ha poi detto Draghi interpellando i parlamentari - perché lo hanno chiesto gli italiani: siete pronti a ricostruire questo patto di fiducia?". - Foto Agenziafotogramma.it - . fil/red 20-Lug-22 10:52