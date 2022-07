Governo, Renzi "Diciamo sì a Draghi"

ROMA - "Diciamo sì al governo Draghi non solo per il passato ma anche per il futuro, perché entro dicembre si discute del Patto di stabilità in Europa, e questo dibattito in Europa chi lo fa Draghi o un governo dimissionario?". Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi, nel corso delle dichiarazioni di voto di fiducia al governo al Senato. "Questa crisi grottesca e assurda - aggiunge - cade in un momento delicato per l'Italia e la situazione internazionale". -foto agenziafotogramma.it . xh6/mgg/red 20-Lug-22 18:35