Rifiuta pagamento elettronico delle sigarette, multato

RIMINI - Multato un tabaccaio perché non accetta il pagamento di un pacchetto di sigarette con il Bancomat: nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini hanno accertato la violazione commessa dal titolare di un Bar Tabaccheria che non aveva permesso di effettuare l’acquisto di un pacchetto di sigarette per un valore di 5 euro ad un cliente dicendo di non accettare pagamenti con il Pos perché non installato. La multa al tabaccaio - pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione negata - è la prima in provincia di Rimini in base alle nuove misure introdotte per l’attuazione del Pnrr, che hanno anticipato al 30 giugno 2022 il termine a decorrere dal quale viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata accettazione di pagamenti elettronici. Il controllo, condotto dalle Fiamme Gialle riminesi, era stato originato da una segnalazione effettuata al numero 117 da un cittadino. (ANSA)