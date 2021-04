Nuova collezione Lifestyle firmata Peugeot Sport Engineered

Il marchio del Leone presenta una nuova linea di abbigliamento e accessori lifestyle per gli amanti della performance, della tecnica e dell'eleganza. Per creare questa nuova collezione, il Peugeot Design Lab si e' ispirato ai codici di design sofisticati e ai materiali ricercati di Nuova 508 Peugeot Sport Engineered. Il cappellino, la polo e la giacca hanno un look sportivo ed elegante con tessuti tecnici neri. Sul portachiavi, sul portacarte e sul portafoglio in pelle nera sono impressi i tre artigli in color Kryptonite, la nuova firma di Peugeot Sport. Il cronografo da polso, con la sua cassa sfaccettata e il cinturino in pelle con impunture a vista, rimanda all'universo delle prestazioni e dell'efficienza. Questa nuova collezione e' disponibile sin d'ora sulla boutique on-line https://boutique.peugeot.com. L'abbigliamento della collezione Peugeot Sport Engineered, con il suo stile sobrio e sportivo, vestira' gli appassionati con eleganza in tutte le stagioni. Il cappellino, ispirato a un modello da baseball, ha un design ricercato. La polo ha una vestibilita' slim ed e' realizzata in una maglia bi-materiale, in pique' sul corpo e a punto riso sulle maniche. La giacca a vento tecnica ha un taglio teddy rivisitato. Presenta una fodera interna con un design testurizzato. Gli accessori in pelle nera sono rifiniti con cura e sono pensati per l'uso quotidiano. Il portachiavi ha una fibbia incisa con moschettone. Il portacarte di credito ha quattro scomparti, tra cui una tasca interna con zip. Il portafoglio e' molto capiente e ha nove scomparti. Entrambi sono dotati del sistema di sicurezza RFID, che protegge i dati delle carte di credito. L'orologio cronografo Peugeot Sport Silver e' dedicato agli amanti delle alte prestazioni. Dotato di cronometro e di datario, e' mosso da un movimento Seiko. Impermeabile fino a 50 metri, e' garantito per 3 anni. La sua cassa in acciaio inossidabile spazzolato si distingue per il pulsante del cronografo Kryptonite e l'incisione Peugeot Sport sul retro della cassa. Il suo cinturino in pelle nera pieno fiore traforata rimanda alle competizioni. Il Peugeot Design Lab ha progettato la collezione Peugeot Sport Engineered per riflettere la tecnica e l'eleganza della nuova 508 che porta lo stesso nome. Le ricercate cerniere delle giacche e delle polo sono impermeabili. I tre artigli color Kryptonite e la scritta Peugeot Sport sull'abbigliamento sono impressi in rilievo, con una finitura in silicone. Il portafoglio, il portacarte e il portachiavi sono realizzati in pelle nera di vitello italiano, con i tre artigli incisi a caldo. Le cuciture color Kryptonite riprendono le finiture di Nuova 508. La collezione Peugeot Sport Engineered completa la serie delle collezioni Lifestyle di Peugeot, comprendenti anche le collezioni 1810 e Legend, anch'esse progettate dal Peugeot Design Lab. L'abbigliamento, gli accessori e l'orologio Peugeot Sport Silver Chronograph sono disponibili da oggi sulla boutique on-line di Peugeot all'indirizzo: https://boutique.peugeot.com. (ITALPRESS). tvi/red 27-Apr-21 17:35