Mercedes-Benz vans a zero emissioni, soluzioni per allestitori

I van Mercedes-Benz, con allestimenti specifici per i diversi settori, vengono utilizzati in tutti i campi economici e sociali in cui e' fondamentale disporre di un veicolo base affidabile e versatile. Mercedes-Benz offre gia' ad allestitori e Clienti soluzioni su misura, al 100% prive di emissioni locali. Con l'eSprinter di nuova generazione, il Marchio della Stella punta ad offrire al Cliente un valore perfino superiore. La mobilita' sostenibile esercita un impatto crescente sulle decisioni di acquisto e sul comportamento nella mobilita' quotidiana dei Clienti aziendali e privati. Credendo fermamente nei vantaggi ecologici ed economici dei veicoli elettrici, Mercedes-Benz Vans ha voluto ribadire la propria leadership nella mobilita' elettrica attraverso la sua nuova strategia mirata a convertire sistematicamente tutte le serie alla trazione elettrica, con l'obiettivo finale di garantire affidabilita', qualita' ed ottimizzazione del costo totale di proprieta' (TCO). Allestitori e Clienti possono gia' scegliere tra quattro van a propulsione elettrica: eVito, eSprinter, eVito Tourer (consumo di corrente nel ciclo combinato: 26,2 kWh/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 0 g/km) ed EQV (consumo di corrente nel ciclo combinato: 26,4-26,3 kWh/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 0 g/km). L'anno prossimo il nuovo Citan sara' disponibile con trazione elettrica a batteria, allargando cosi' la gamma di prodotti elettrici di Mercedes-Benz Vans al segmento degli small van. (ITALPRESS). tvi/com 27-Apr-21 17:36