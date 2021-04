Fiat Professional presenta il nuovo e-Ducato, 100% elettrico

Fiat Professional ha presentato nel giorno dell'Earth Day la versione totalmente elettrica del Ducato, la cui ordinabilita' e' stata aperta il 1° di marzo. Ideale per rispondere alle esigenze delle mission di trasporto con particolare efficacia in ambito urbano, E-Ducato nasce per conformarsi ai bisogni del cliente ed e' stato concepito in collaborazione coi clienti stessi. In particolare dal 2016 si e' avviata una partnership strategica con DHL, con l'obiettivo comune di guidare la transizione verso la creazione di una flotta a 0 emissioni. E-Ducato e' stato progettato e costruito per garantire prestazioni e un costo totale di esercizio in linea con quelli delle corrispondenti versioni con motore termico. Per E-Ducato sono disponibili tutti i piu' avanzati sistemi di connettivita' grazie alla Mopar Connect di serie. Leasys e FCA Bank sono a supporto del nuovo E-Ducato con le soluzioni di noleggio e finanziamento dedicate. Un progetto di comunicazione volto a mettere in evidenza, in modo semplice e comprensibile, tutti i vantaggi della trazione elettrica. Grazie alla collaborazione con il team e-Mobility di Stellantis e' nato Pro Fit by E-Ducato che (in versione web e app, scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Android) permette all'utente di configurare la composizione ideale della nuova flotta elettrica indicando le configurazioni di E-Ducato piu' adatte al business del cliente. (ITALPRESS). tvi/com 27-Apr-21 17:36