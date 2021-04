Consegnata la prima AMI-100% ëlectric

Federica Levy, 16 anni, e' la prima cliente in Italia a cui e' stata consegnata la Citroën AMI-100% ëlectric. Simbolo di indipendenza e liberta' per spostarsi quotidianamente, rappresenta la soluzione di mobilita' rivoluzionaria e anticonformista del marchio del double chevron, totalmente elettrica e accessibile a partire dai 14 anni, che risponde alle sfide degli spostamenti urbani nel rispetto dell'ambiente. Agile e compatta, semplifica i percorsi in citta' e il parcheggio. Confortevole e protettiva, accoglie comodamente due persone sedute una di fianco all'altra, in un abitacolo spazioso, chiuso, riscaldato e luminoso. Permette l'accesso alle zone nei centri citta', incluse quelle riservate ai veicoli a basse emissioni, con una guida facile e silenziosa. La sua autonomia di 75 km e' perfettamente adatta agli spostamenti urbani e peri-urbani e ben superiore alla distanza media percorsa nel quotidiano. Il motore da 6 Kw permette di viaggiare fino a 45 km/h. La batteria da 5,5 kWh agli ioni di Litio, si ricarica in sole 3 ore con una presa elettrica standard da 220V grazie al cavo previsto a bordo. (ITALPRESS). tvi/com 28-Apr-21 17:13