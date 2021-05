Al via gli ordini della Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid

Presso tutti gli showroom Jeep in Italia, e' possibile ordinare la Wrangler 4xe plug-in hybrid, la piu' potente, efficiente, sostenibile, tecnicamente avanzata e dalla maggior capability di sempre. Grazie al pre-booking, circa 2.000 clienti europei hanno manifestato il loro interesse all'acquisto dell'esclusiva versione 'First Edition' della Wrangler 4xe plug-in hybrid. Il mese di aprile ha confermato il primato di Jeep Compass e Jeep Renegade 4xe che sono le plug-in hybrid piu' vendute in Italia sia nel mese sia nel progressivo annuo anche grazie alle soluzioni di mobilita' e al supporto di Leasys. Il sofisticato sistema di propulsione ibrido plug-in consente la guida in modalita' full-electric a zero emissioni e con un'autonomia fino a 50 km, rendendola piu' sostenibile e perfetta nell'uso quotidiano in citta'. Grazie alla tecnologia 4xe, la nuova Wrangler plug-in hybrid puo' viaggiare a quattro ruote motrici in modalita' 100% elettrica, garantendo prestazioni off-road in totale sicurezza e conservando intatte le proprie capacita' Trail Rated. La potenza massima combinata di 380 CV assicura performance stradali inedite: l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene infatti in circa 6,4 secondi. Una dotazione tecnologica che comprende il sistema UconnectTM NAV con touchscreen da 8,4 pollici e sistemi di sicurezza ADAS piu' avanzati. Sara' possibile guidare la nuova Jeep Wrangler 4xe scegliendo tra le soluzioni di noleggio di Leasys che si adattano alle piu' diverse esigenze. . tvi/com 06-Mag-21 10:12