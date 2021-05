Tre mamme ambasciatrici per raccontare Lancia Ypsilon Hybrid

TORINO - In occasione della festa della mamma, Lancia presenta su YouTube e sui canali social un video talk show tra tre mamme Ambassador della nuova Lancia Ypsilon Hybrid. "Oltre a essere un omaggio a tutte le mamme - racconta Luca Napolitano, Lancia Chief Executive Officer - abbiamo voluto celebrare anche la loro passione per le automobili. Sono sempre di piu' le donne che lavorano nel mondo automotive, che partecipano ai raduni di auto classiche e che si ritrovano a raccontare quanto la tecnologia abbia semplificato il loro essere mamme e donne alla guida. Pensiamo al sistema di infotainment della nuova Lancia Ypsilon che permette di rimanere sempre connessi, in piena sicurezza, ascoltando la musica o inviando messaggi. O ancora all'esigenza di offrire ai propri figli un futuro migliore". Le tre protagoniste del video sono: Valentina Casanova, Product Development Global Fuel Design Responsible in Stellantis, Monica Mailander Macaluso, collezionista di auto d'epoca e Ilaria Brugnotti, giornalista automotive. In puro stile Lancia, si sono ritrovate al Centro Stile per due chiacchiere tra donne, avendo come spunto l'esperienza alla guida della nuova Ypsilon. Le tre mamme hanno raccontato che acquistare una Ypsilon e' una scelta, e non e' un caso che Lancia Ypsilon nei suoi 35 anni di storia abbia conquistato il cuore delle donne che in Italia rappresentano il 62% per cento di chi la sceglie. A fare da cornice al video "3 mamme e una Ypsilon" due vetture che raccontano il passato e il presente del marchio: da un lato, una Lancia Aurelia B24 Spider, indimenticabile icona del design automobilistico tricolore e giustamente considerata una delle piu' belle vetture scoperte mai realizzate, a testimonianza dei 115 anni di storia del Marchio Lancia. E dall'altro lato, la nuova Ypsilon Hybrid EcoChic, l'ibrido secondo Lancia, equipaggiata con il motore a benzina Firefly 3 cilindri da 1 litro e 70 CV (51,5 kW), abbinato a un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 12 volt e una batteria al litio che permette di ridurre i consumi e le emissioni di CO2 rispetto alla corrispondente motorizzazione benzina, e consente di accedere ai benefici fiscali e di circolazione riservati ai veicoli ibridi, in base alle normative locali. Dal lancio ad oggi sono state quasi 30 mila le unita' vendute: un altro passo verso un futuro migliore e piu' sostenibile. La Nuova Ypsilon Hybrid e' disponibile da 99 euro al mese per i primi 12 mesi e anticipo zero grazie al finanziamento rateale "Partileggero 2.0" di FCA Bank. . jp/ads/c 07-Mag-21 13:18