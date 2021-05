Al via la nuova stagione della Suzuki V-Strom Academy

ROMA - Tutto pronto per la nuova stagione della Suzuki V-Strom Academy, giunta al suo quarto anno di attivita'. Da oggi e' possibile collegarsi al sito Suzuki per iscriversi a uno dei dieci corsi in programma. I primi due appuntamenti sono previsti per sabato 22 e domenica 23 maggio, mentre l'ultima data utile nell'agenda dell'Academy e' quella dell'11 luglio. Il Castello di Luzzano, posizionato strategicamente in provincia di Pavia sara' la base operativa dell'accademia. Una novita' importante per il 2021 e' l'ingresso nella scuola delle V-Strom 650XT, che affiancano le V-Strom 1050XT per andare incontro a chi cerca un mezzo compatto e leggero e ha necessita' di familiarizzare con l'off-road. I corsi, sempre della durata di una giornata, sono tenuti da uno staff di istruttori qualificati e di grande esperienza coordinato da Andrea Beconi, storico alfiere Suzuki nell'enduro e campione europeo della classe E2 nel 2009. I corsi si rivolgono agli appassionati che vogliano migliorare la loro padronanza della moto lontano dall'asfalto. Gli utenti tipo della scuola sono soprattutto coloro che muovono i primi passi nel fuoristrada. Con la sua formula, che suddivide i partecipanti in modo omogeneo in base al loro livello, propone esercizi differenziati e crea il giusto mix tra il numero degli allievi e quello degli istruttori, l'Academy permette anche a chi ha gia' esperienza di affinare le proprie abilita', sensibilizzando le capacita' di guida. Dopo le formalita' iniziali, la giornata tipo si apre con un briefing in cui sono illustrate le caratteristiche salienti delle moto utilizzate. La lezione inizia con alcune nozioni base di tecnica di guida e prosegue con indicazioni circa la corretta posizione da assumere nelle varie situazioni per avere il miglior controllo. Alla parte teorica segue quella pratica in sella, divisa in due sezioni inframmezzate dalla pausa pranzo al Castello. Nella mattinata sono previsti esercizi all'interno di un'area chiusa adiacente al Castello. Tutti i partecipanti provano la moto in vari step di difficolta' per consentire sia ai neofiti sia ai piu' esperti di migliorarsi in totale sicurezza. Nel pomeriggio e' possibile mettere in pratica quanto appreso affrontando un percorso off-road con l'assistenza costante degli istruttori dell'Academy, sempre a disposizione per consigli e suggerimenti. . ads/com 07-Mag-21 16:05