Con nuovo sito crescono i clienti di Horizon Automotive

MILANO - Dalla nascita di Horizon Automotive, all'inizio del 2020, il mese di aprile e' stato il miglior mese di sempre in termini di raccolta ordini. Il lancio della nuova piattaforma ha portato un incremento dei contratti su tutti i canali, in particolare quello dei privati e delle partite Iva, per i quali le innovative sezioni del nuovo portale, come il Superconfiguratore, la sezione 'Lasciati Guidare', My Garage e tante altre, hanno rappresentato un elemento di grande appeal e novita'. L'attenzione dei privati verso il noleggio a lungo termine dimostra come questa scelta stia diventando una delle principali soluzioni di mobilita' delle famiglie italiane. Per celebrare questo mese di grandi risultati ottenuti Horizon lancia alcune promozioni dedicate al mondo Jeep, con un particolare focus sul lancio della nuova Jeep Compass. Infatti, a maggio sara' possibile noleggiare la versione 1.6 in allestimento Longitude a 299 euro (Iva esclusa), con un anticipo di 3.000 euro (Iva esclusa), per una durata di 48 mesi/50.000km. Un'offerta di benvenuto nel mondo Horizon, e soprattutto nell'avventuroso universo Jeep. Horizon garantisce una mobilita' elettrica a impatto zero per accompagnare il cliente verso una vasta scelta di vetture green a noleggio. Sulla nuova piattaforma e' presente la mappatura delle colonnine per il territorio di interesse per ciascun cliente, in modo da trovare le stazioni di ricarica piu' comode e vicine. Questo conferma la mission di Horizon di porre il cliente al "centro" delle proprie attivita'. Horizon da' la possibilita' di scegliere, in maniera geolocalizzata, tutti i suoi servizi di mobilita' personalizzati con la migliore offerta di noleggio a lungo termine. Inoltre, altro elemento fondamentale e' rappresentato dal fatto che la nuova piattaforma e' supportata dalla presenza di un team di consulenti in grado di garantire un'assistenza continuativa e su misura.