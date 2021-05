Martijn ten Brink nuovo presidente e Ceo di Mazda Europe

MILANO - Mazda Motor Europe (MME) ha annunciato che a partire dal 24 giugno 2021, Martijn ten Brink, attuale Vice President of Sales & Customer Service di MME, diventera' Presidente e CEO di MME, succedendo a Yasuhiro Aoyama, che ha guidato l'attivita' europea dal 2019. Yasuhiro Aoyama tornera' nella sede principale dell'Azienda a Hiroshima, in Giappone, e assumera' la carica di Director, Senior Managing Executive Officer Oversight of Global Marketing, Sales and Customer. "Mazda Europe costituisce una parte di straordinaria importanza della nostra attivita' globale, nella quale stiamo lanciando nuovi prodotti, come il nostro primo veicolo elettrico, la Mazda MX-30, e implementando nuove tecnologie in un contesto molto competitivo. Poiche' stiamo uscendo con successo dalla pandemia in tutta Europa, abbiamo deciso che fosse il momento giusto per attuare i cambiamenti nel management che avevamo programmato come parte dello sviluppo del nostro piano a medio termine", afferma Akira Marumoto, Representative Director, President & CEO di Mazda. "Martijn e' in Mazda da oltre vent'anni e vi ha ricoperto molti ruoli, tra cui la direzione di una National Sales Company, e ha tutte le competenze necessarie per portare avanti la nostra attivita' europea. Gli auguriamo ogni successo nel suo ruolo. Contestualmente vorremmo ringraziare Yasuhiro Aoyama per la dedizione rivolta all'Europa negli ultimi due anni; siamo ansiosi di riaccoglierlo nel nostro headquarter globale a Hiroshima", aggiunge. A commento della propria nomina, Martijn ten Brink si e' detto "estremamente orgoglioso di avere l'opportunita' di guidare questa grande azienda in Europa. Ma cio' che assolutamente mi entusiasma e' dove porteremo Mazda nel prossimo decennio. Negli ultimi anni abbiamo lanciato prodotti che vanno di pari passo con quelli dei marchi premium piu' noti, rendendo nuovi clienti Mazda persone che in precedenza non avevano mai considerato il nostro marchio. Nei prossimi anni presenteremo nuovi prodotti, servizi ed esperienze e dedichero' tutti i miei sforzi ad accelerare questo cammino". Yasuhiro Aoyama, commentando il periodo trascorso in Europa, ha affermato: "E' stato un vero onore guidare negli ultimi due anni un grande team in MME e sono entusiasta di tornare al quartier generale di Hiroshima in questo momento del percorso del marchio Mazda. Nonostante gran parte del mio tempo in Europa sia stato nel corso della pandemia COVID, insieme, in Europa, siamo riusciti ad andare al di la' delle nostre forze realizzando, in questo periodo, molte cose fantastiche. Lascio l'Europa sapendo che la nostra attivita' qui e' in ottime mani". A seguito di questi cambiamenti in Mazda Europe, Wojciech Halarewicz, attuale Vice President Communications & Public Affairs in MME, sostituira' Martijn come Vice President Sales & Customer Service in MME e Matthias Sileghem, attuale Managing Director di Mazda Motor Belux, diventera' Vice President Customer Experience, Communications & Public Affairs in MME. Nel nuovo management team europeo si aggiunge anche Masaharu Kondo, ora General Manager della divisione Global Sales & Marketing presso Mazda Motor Corporation in Giappone, che diventera' Vice President Business & Product Strategy. Alex Janssens, attuale Chief Information Officer, Director Information Services and Parts Supply & Logistics presso MME/MLE (Mazda Logistics Europe), diverra' Vice President Information Technologies and Parts Supply & Logistics, Chief Information Officer presso MME. Tutti i cambiamenti saranno effettivi dal 24 giugno 2021. . sat/com 14-Mag-21 08:52