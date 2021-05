Alfa Romeo, arriva la Giulia GTA

Alfa Romeo ha presentato la nuova Giulia GTA presso il Centro Sperimentale di Balocco, Vercelli. Qui venne sviluppata da Autodelta la leggendaria progenitrice: Giulia GTA del 1965, la "Gran Turismo Alleggerita" che colleziono' successi sportivi in tutto il mondo. Ispirandosi a uno dei modelli piu' vincenti dei 111 anni di storia di Alfa Romeo, la nuova Giulia GTA rappresenta la massima espressione in termini di stile, meccanica e piacere di guida. Giulia GTA e' equipaggiata con il motore Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo potenziato a 540 CV, la cui potenza specifica di 187CV/litro e' best in class. Grazie all'adozione estesa di materiali ultraleggeri beneficia di una riduzione di peso fino a 100 kg rispetto a Giulia Quadrifoglio e accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. Inoltre, sono state sviluppate soluzioni tecniche specifiche anche per aerodinamica, assetto ed handling. Il progetto si e' avvalso delle competenze di Sauber Engineering e dei piloti del team di Formula 1 Alfa Romeo Racing ORLEN Antonio Giovinazzi e Kimi Räikkönen. Tra le novita', i nuovi cerchi da 20 pollici con fissaggio monodado, per la prima volta su una berlina, e il nuovo sistema di scarico centrale Akrapovic in titanio, dal sound inconfondibile. Diverse le possibilita' di personalizzazione all'interno di un'offerta che richiama lo spirito della Giulia GTA del 1965: dalle livree studiate dai designer del Centro Stile Alfa Romeo ai colori di numerosi dettagli, quali pinze freno e, negli interni, roll bar, cinture e cuciture. Scegliendo Giulia GTA si schiudono quindi le porte di una customer experience dedicata, un progetto che ricerca le nicchie del collezionismo cosi' come i punti di corda in pista: 500 unita' numerate dedicate al mercato EMEA. Processo di vendita e servizi post vendita dedicati, con un esclusivo "experience package" che include un casco Bell in livrea speciale GTA, un telo coprivettura specifico Goodwool e servizi esclusivi. Su GTAm previsto anche l'abbigliamento racing completo di Alpinestars. . tvi/com 14-Mag-21 16:18