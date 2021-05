L'Abarth 1000 SP degli anni '60 ispira una one-off evocativa

Nella seconda meta' degli anni Cinquanta, Alfa Romeo e Abarth collaborarono per realizzare una vettura sportiva di cilindrata contenuta. Il progetto, affidato a Mario Colucci, ingegnere milanese e dipendente Alfa Romeo, si concretizzo' nel 1958 con la produzione di un'Alfa Romeo di derivazione Abarth 1000, una coupe' compatta - spinta da un motore realizzato a partire dal quattro cilindri della Giulietta Sprint Veloce, ma ridotto nella cilindrata - e caratterizzata dal telaio a traliccio di tubi. La vettura, "vestita" da una carrozzeria realizzata da Bertone su disegno di Franco Scaglione, resta un esemplare unico. Al termine di questa collaborazione, Colucci venne assunto come Direttore Tecnico da Carlo Abarth e, nel 1966, gli venne affidato l'ambizioso progetto della Abarth 1000 SP: il nome della vettura indica la cilindrata del motore - derivato da quello della Fiat 600 - e la categoria Sport Prototipo, la tipologia di vetture a ruote coperte realizzate solo per partecipare alle competizioni e costruite in piccola serie. Concepita per eccellere sia nelle brevi corse di salita sia nelle gare di durata, la 1000 SP e' caratterizzata da linee semplici, basse e filanti. Leggera e potente, conquisto' un'importante serie di vittorie internazionali - prima fra tutte quella ottenuta nella sua classe alla 500 km del Nürburgring, nel settembre 1966 - che contribuirono a consolidare il prestigio sportivo del marchio Abarth. L'ingegner Colucci portava cosi' a compimento la sua concezione di vettura da competizione a telaio tubolare, iniziata qualche anno prima con l'Alfa Romeo Abarth 1000. Considerata a giusto titolo una pietra miliare nella storia agonistica dell'Abarth, per stile, prestazioni e vittorie conquistate, la 1000 SP continua a ispirare i designer del Centro Stile Fiat e Abarth che immaginano una reinterpretazione contemporanea dell'iconica Sport Prototipo degli anni Sessanta: un'auto sportiva di taglia media, dalla silhouette accattivante e dalle linee essenziali. Quest'idea di vettura, leggera e dall'eccellente rapporto peso/potenza, diventa la base di un progetto realizzato nel 2021, in piena coerenza con l'antesignana: punti e linee del design della vettura originale vengono rispettati per garantire la continuita' tra la sportiva degli anni Sessanta e la concept car del nuovo millennio. Nell'Abarth 1000 SP vengono rispettati tre principi di design fondamentali gia' nella vettura degli anni Sessanta. Innanzitutto la leggerezza, nelle forme, nei volumi e ovviamente anche nel peso. Il secondo principio e' quello dell'aerodinamica: le moderne tecnologie di progettazione hanno permesso di coniugare le iconiche linee della 1000 SP con un coefficiente aerodinamico all'altezza di una sportiva dei tempi moderni. Infine l'ergonomia, finalizzata a migliorare l'esperienza d'uso, assicurando l'ottimizzazione del controllo del mezzo e un'agile guidabilita'. Nell'Abarth 1000 SP riecheggiano linee ed elementi estetici che caratterizzavano la sua progenitrice. Il corpo vettura sinuoso, con le superfici morbide dei parafanghi che evidenziano la posizione delle ruote, riprende lo schema della spider a motore centrale. La vetratura del cockpit e' caratterizzata da deflettori laterali sagomati, con il profilo ribassato verso il roll-bar, quest'ultimo rigorosamente "a vista" per sottolineare ulteriormente che siamo davanti a una spider "senza compromessi". Le geometrie del posteriore della Abarth 1000 SP sottolineano un'armonia perfetta tra i gruppi ottici e gli scarichi. La livrea e' rigorosamente rossa e su tutto il corpo vettura compaiono le caratteristiche prese d'aria, dal cofano anteriore fino agli slot di raffreddamento su quello posteriore. Anche la fanaleria rispetta lo schema minimalista della 1000 SP storica, con proiettori puntiformi sul muso e una sola coppia di fanali rotondi a sottolineare la notevole larghezza dell'auto dalla vista posteriore. L' Abarth 1000 SP mantiene quindi un'identita' del tutto simile all'antesignana. Merito dell'attento lavoro di attualizzazione della Abarth 1000 SP storica che non ha lasciato spazio a compromessi. Sotto la "pelle", invece, il telaio tubolare della storica Sport Prototipo lascia il posto a un telaio ibrido, con la cellula centrale in fibra di carbonio e l'avantreno in alluminio. L' Abarth 1000 SP dispone di un potente motore centrale 4 cilindri sovralimentato in alluminio, da 1742 cc, capace di erogare fino a 240 CV di potenza. La raffinata meccanica della concept vanta sospensioni a triangoli sovrapposti all'anteriore, mentre al posteriore sono presenti sospensioni con schema Macpherson evoluto. A 55 anni esatti dal debutto della sua progenitrice, l'Abarth 1000 SP, attualmente prodotta in un unico esemplare, e' pronta a mettersi di nuovo in mostra e, in autunno, prendera' parte a importanti manifestazioni dedicate alle auto storiche. . tvi/com 14-Mag-21 16:54