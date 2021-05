Con DS 3 Crossback E-Tense in viaggio senza pensieri

DS 3 Crossback E-Tense ha segnato l'ingresso di DS Automobiles nel mondo dei veicoli 100% elettrici. Potrebbe quasi sorprendere, scoprire che sono gia' trascorsi due anni dall'esordio, con cui questo modello si presento' come primo B-SUV totalmente elettrico nel mercato premium. Un primato che ha permesso a DS Automobiles di costruirsi una solida esperienza, anche nel rispondere alle domande che nel tempo sono state raccolte nei DS Store da parte dei potenziali clienti. D'altro canto, avvicinarsi alla propulsione elettrica significa anche prepararsi ad un cambio di paradigma nella gestione quotidiana della mobilita', all'insegna di quelle zero emissioni con cui e' entrata nel futuro. Nei DS Store, le richieste di informazioni sono fondamentalmente collegate a due temi e si sviluppano da una parte sul piacere di guida, dall'altro sulla facilita' delle operazioni di ricarica. A proposito della guida, un test drive su strada risponde in maniera spontanea alla curiosita' iniziale. Il primo chilometro si rivela fondamentale, nell'evidenziare un nuovo piacere, avvolti nel totale silenzio e senza vibrazioni, mentre la coppia istantanea del motore elettrico gratifica ad ogni pressione sull'acceleratore. Nel contempo l'azione di recupero dell'energia in fase di decelerazione e frenata frutta una estensione dell'originale autonomia, legata alla carica della batteria di trazione. La fluidita' del cambio automatico a variazione continua semplifica inoltre la vita al guidatore, che puo' in questo modo beneficiare ulteriormente del comfort di bordo in stile DS Automobiles. DS 3 Crossback E-Tense propone tre modalita' di guida: Eco per massimizzare l'autonomia, Normale e Sport soddisfano invece un surplus di coppia. Alle modalita' si aggiungono due soluzioni di recupero di energia, ereditate direttamente dalla partecipazione di DS Automobiles in Formula E: Normale, per simulare il comportamento di un motore termico, o BRAKE, che applica una decelerazione di 1,2 m/s2 permettendo di sfruttare pienamente le tecnologie di rigenerazione dell'energia. Subito dopo il test drive, giungono le domande che riguardano la vita quotidiana con DS 3 Crossback E-Tense. Quesiti legati in prima battuta alla ricarica domestica, soddisfatta in concreto dalla DS Smart Wallbox, disponibile con una versione trifase per la ricarica completa in 5 ore, oppure una versione monofase che ne richiede 8. Alla ricarica sono collegate altre curiosita', rivolte al rifornimento da postazione pubblica. In questo contesto, e' l'app MyDS ad aprire le porte di servizi fatti per garantire una mobilita' senza interruzioni. Grazie agli esclusivi servizi Free2Move, cui si accede dalla app, individuare una postazione di ricarica pubblica diventa veramente facile. E' uno dei vantaggi legati alla geo-localizzazione, dove vengono mostrati punti di ricarica in prossimita', specificatamente compatibili. Alternativamente e' possibile pianificare una lunga trasferta inserendo nell'app un indirizzo di destinazione finale. Dopo aver selezionato la stazione tra quelle proposte, la navigazione dall'app preferita, oppure dal navigatore di bordo connesso, permette di raggiungere facilmente il punto di ricarica prescelto, dove sara' possibile iniziare il rifornimento utilizzando la stessa app. La facilita' di gestione con DS 3 Crossback E-Tense si somma ad alcuni esclusivi vantaggi, come la pre-climatizzazione, per ottenere un abitacolo con 21° C di temperatura ancora prima di salire a bordo, in inverno cosi' come in estate, ottimizzando la gestione dell'energia grazie e quindi l'autonomia della batteria da quando inizeremo il nostro viaggio. . tvi/com 18-Mag-21 17:06