Fordwich diventa 100% elettrica con il lancio di Mustang Mach-E

Ford of Britain sta "sfidando" la popolazione di Fordwich, la citta' piu' piccola del Regno Unito, a passare all'elettrico con il lancio di Mustang Mach-E, il SUV elettrico dell'Ovale Blu, dopo che una ricerca (1) ha mostrato come la maggioranza di coloro che abitano nelle aree rurali (82%), nelle piccole cittadine (79%) e nei paesi (76%) non si sentirebbero sicuri nell'acquistare un'auto elettrica come loro prossimo veicolo, se il divieto di automobili a benzina e diesel venisse dichiarato la prossima settimana. Da oggi fino a domenica, tutti i 380 residenti dI Fordwich, - mai nome fu piu' appropriato - saranno tra i primi a provare Mustang Mach-E prendendo parte a un esclusivo test drive, della durata di tre giorni, che si svolgera' nella campagna del Kent. Inoltre, altri highlight della ricerca tratti dal report sui consumatori del Go Electric di Ford, rivelano una notevole mancanza di fiducia e di informazioni sui veicoli elettrici, in particolare nelle aree rurali e nelle piccole citta' come Fordwich. Solo il 55% di coloro che vivono in piccole citta', villaggi/paesi e in campagna ritiene di avere informazioni sufficienti per prendere una decisione informata sull'acquisto di un veicolo elettrico rispetto all'85% di coloro che vivono in citta', aree urbane e metropoli. Con il passaggio all'elettrificazione sempre piu' imminente, Ford riconosce la necessita' di accompagnare i consumatori in un nuovo percorso completamente elettrico e spera di ispirare fiducia mettendo al volante di Mustang Mach-E gli abitanti di Fordwich affinche' possano provarla da soli. Per incoraggiare i residenti di Fordwich a passare all'elettrico sul lungo periodo, l'Ovale Blu ha creato anche una collaborazione con British Gas per installare un punto di ricarica pubblico in citta'. La ricarica e' spesso citata come una delle preoccupazioni maggiori, un vero e proprio ostacolo per l'acquisto di un veicolo elettrico, soprattutto per coloro che vivono nei piccoli centri (63%) e in campagna (74%) che affermano di non avere a diposizione abbastanza stazioni di ricarica. Il punto di ricarica sara' situato presso il The Fordwich Arms, un pub locale, e sara' disponibile per i residenti da oggi.