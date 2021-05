Jaguar Land Rover Italia conferma la propria Golf Vision Strategy

Jaguar Land Rover Italia, lo scorso anno, seppur in un 2020 molto difficile, ha orgogliosamente raggiunto il traguardo dei 35 anni con il suo Golf Challenge, che rappresenta ormai un vero e proprio punto di riferimento, molto apprezzato tra i circuiti amatoriali. Negli anni, sono stati raggiunti risultati significativi, con un aumento considerevole di partecipanti, golfisti e non golfisti, attratti dal prestigio del torneo e dalle diverse attivazioni ed experience che lo caratterizzano. Il golf ha una valenza importante per i marchi Jaguar e Land Rover, e' parte delle linee guida internazionali e rappresenta l'essenza tangibile dei brand: tradizione, eleganza sportiva, stile, determinazione e, non ultimo, il rispetto per la natura e l'ambiente. Il presidio di Jaguar Land Rover nel mondo del golf si riconferma, quindi, forte anche quest'anno, il 36° della competizione, che vedra' ancora il torneo Golf Challenge protagonista del panorama golfistico italiano, con appassionati golfisti che torneranno a sfidarsi sui campi dei piu' esclusivi circoli italiani. L'edizione 2021 avra' inizio il 2 giugno al Golf del Ducato - La Rocca (PR) e proseguira' fino a ottobre con 18 tappe su tutto il territorio nazionale. In attesa della nuova edizione, domani 22 maggio, al San Domenico Golf Club, a Borgo Egnazia, si disputera' la finale nazionale del Jaguar Land Rover Golf Challenge 2020 e non poteva esserci occasione migliore per presentare la Golf Vision Strategy Jaguar Land Rover 2021. Il piano prevede un rafforzamento della strategia 2020 e un importante ampliamento a 360° gradi, delle attivita' in campo golfistico, proprio perche' questa disciplina riflette grande vicinanza di valori con il DNA dei due brand che, proprio per la loro britannicita', esprimono un abbinamento naturale con green e fairway. Inoltre, per supportare e dare rilevanza alle competizioni amatoriali, Jaguar Land Rover Italia sara' sponsor di una serie di circuiti golfistici con cui condivide affinita' di target quali: Torneo ILGA - Italian Ladies Golf Association - Circuito che sta riscuotendo sempre piu' successo, dedicato esclusivamente al mondo femminile e che ormai rappresenta un punto di riferimento per le golfiste italiane, dal 1994, anno di nascita dell'associazione. CEO Club, l'unico circuito in Italia riservato a Chief Executive Officer, Presidenti, Board Members per i quali la passione per il business e la passione per il golf sono sinonimo di condivisione, crescita e sfide continue. Circuito Mid Amateur, la categoria che raduna in maggioranza ex-giocatori nazionali che amano ancora cimentarsi in gare di alto livello con avversari di pari grado. Elemento fondamentale di questa Golf Vision Strategy e' anche quello di avere a bordo dei personaggi di spicco, degli atleti, professionisti di rilievo in questa disciplina, che si stanno distinguendo, non solo per le indubbie capacita' professionali, ma anche per i loro valori etici e sportivi. A rappresentare nel migliore dei modi tali valori, due Ambassador di assoluto rispetto in campo golfistico, due giovani talenti, entrambi dotati di grande determinazione, senso etico, energia ed elegante sportivita': Francesco Laporta e Renato Paratore. Gli atleti, Golf ambassador Jaguar, guidano la sportiva Jaguar F-Type, una delle vetture piu' rappresentative dell'iconico brand Jaguar, performante e dal design spettacolare, con un fascino ed eleganza senza tempo. Dai campioni di oggi a quelli di domani: in una Golf Vision cosi' articolata, non poteva sicuramente mancare un'attenzione particolare ai giovani a cui Jaguar Land Rover rivolge sempre uno sguardo di autentico interesse, anche attraverso realta' che si adoperano per aiutarli a sviluppare le loro potenzialita' e a far crescere il loro talento. Per questo, Jaguar Land Rover Italia, con piacere ed orgoglio e' partner di U.S Kids Golf, associazione famosa in tutto il mondo che organizza moltissimi eventi e competizioni con una formula che favorisce lo sport a livello di giovani principianti e delle loro famiglie incoraggiando un vero e proprio spirito di competizione familiare. E ancora, per ampliare ulteriormente la propria Golf Vision, pur vantando rapporti consolidati con importanti strutture golfistiche a livello nazionale, Jaguar Land Rover accrescera' la propria presenza nei principali circoli di golf attraverso un innovativo concetto di partnership che permettera' agli appassionati golfisti di vivere al massimo l'esperienza dei brand. Potranno farlo in strutture inserite in contesti impattanti, sempre nel pieno rispetto della travel vision Jaguar Land Rover per la valorizzazione dei territori italiani. Entro fine anno, saranno dieci i circoli di golf inseriti in questo progetto di partnership, che saranno caratterizzati dalla denominazione By Jaguar Land Rover e saranno totalmente brandizzati nell'area club e nel circuito di gara. Questa attenzione al dettaglio personalizzato e' un elemento molto apprezzato dai clienti Jaguar Land Rover: infatti gli iscritti ai nostri rispettivi Owners' Club considerano il golf tra i loro sport preferiti e la creazione di questi ambienti realizzati su misura per loro, e' la migliore risposta per farli sentire a casa e coinvolgerli in esperienze uniche ed esclusive, in linea con i valori dei brand. "Da golfista appassionato, posso solo enfatizzare l'importanza per i nostri brand di avere sempre piu' una posizione di rilievo in questa disciplina sportiva che esprime l'essenza dei nostri brand: un eccezionale connubio di fascino, perfezione ed eleganza sportiva. Jaguar Land Rover e il golf condividono proprio una naturale vocazione per i valori di tradizione, eleganza, stile e rispetto per l'ambiente, che sono nel cuore di ogni nostra vettura" dichiara Daniele Maver, Presidente di Jaguar Land Rover Italia. . tvi/com 21-Mag-21 17:46