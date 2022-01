Covid: Bassetti, mascherine all'aperto anacronistiche

ROMA - «Sono fondamentali le mascherine sull'autobus, a scuola e in metro, ma utilizzarle per camminare per strada è anacronistico». Questa misura, «è stata resa obbligatoria per cercare di contenere la variante Omicron. Mi chiedo la ragione per cui oggi, di fronte a questa variante diffusa ormai in maniera estensiva, continuiamo a avere una misura che introdotta a dicembre per cercare di contenerla. Ci vuole un po' di coerenza». Lo ha detto ad Agorà Extra, su Rai Tre, Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova, in merito all’obbligo in scadenza oggi e che dovrebbe vedere una nuova proroga.

Quindi rispetto all’entrata in vigore, da domani, delle multe, per over 50 non vaccinati ha aggiunto: «La comunità scientifica aveva chiesto al governo che una misura del genere fosse messa a settembre-ottobre; d’altronde, l’obbligo vaccinale nel pieno della quarta ondata non ha un grande significato medico». Quindi il provvedimento è «temporalmente sbagliato, e mi pare anche economicamente: oggi se non ti metti la mascherina all’aperto prendi 400 euro di multa e mi pare strida un pò a confronto col fatto che uno che non si vaccina a cinquant'anni ne prende solo una da 100 euro». In merito alle contraddizioni, ha precisato: «Non abbiamo dato una bella rappresentazione del nostro Paese con l’elezione del Presidente della Repubblica: vedere i politici all’aperto che rilasciano dichiarazioni con maschere Ffp2, anche se tutti vaccinati con tripla dose e ad adeguata distanza, ha dato al mondo l’idea che l’Italia sia ancora nel pieno dell’emergenza, che sia ancora nel disastro più totale. Queste cose all’estero non le vedi». (ANSA)