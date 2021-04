La struttura organizzativa di PubliA Divisione Commerciale di Sec Spa e media agency che garantisce ai clienti tutti i benefici che nascono dall’unione tra esperienza pluridecennale e ultimi trend pubblicitari, è composta da un team di 6 creativi e 5 designer che hanno sviluppato 327 progetti, da una propria rete di vendita composta da 5 senior account che gestiscono un portafoglio clienti di ben 940 partite iva attive e da tre uffici con lo sportello per annunci economici e necrologie a Cremona, Crema e Casalmaggiore.

Le nuove tecnologie hanno messo a disposizione delle concessionarie di pubblicità e delle media agency nuovi modi per raggiungere i lettori ed utenti, promuovendo strategie orientate al cliente. Mai come oggi è di vitale importanza per i clienti essere presenti su tutti i canali media (carta, web e mobile).

L’offerta di PubliA Divisione Commerciale di Sec Spa va oltre la vendita di spazi pubblicitari cartacei tradizionali e offre la possibilità al cliente pubblicitario di avere una unica e sola interfaccia cross-media.

Core business aziendale è una comunicazione a 360 gradi che segue attentamente il cliente nell’intera progettazione delle campagne: dal copywriting alla definizione dell’identità visiva, fino al media planning, alla promozione e alla realizzazione di video promozionali. Ogni progetto diventa così sartoriale, tagliato su misura per meglio adattarsi a esigenze e obiettivi diversi.

PubliA gestisce da sempre solo mezzi di comunicazione di particolare pregio ed è garanzia di qualità ed innovazione continua al passo con i tempi. I clienti di PubliA non sono clienti ma partner e possono contare su una immagine autorevole che dà più forza alla propria comunicazione.

PubliA permette di promuovere l’immagine aziendale, i prodotti, i servizi, i punti vendita, le promozioni presso i più qualificati consumatori della provincia di Cremona e struttura piani pubblicitari ad hoc per una comunicazione completa e coordinata anche su scala regionale e nazionale.