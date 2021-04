PubliA Divisione Commerciale di Sec Spa e media agency assicura alle aziende massima visibilità e promozione mirata per target di riferimento, budget e brand identity

Media Planning e Promozione

Con un parco mezzi di oltre 60 media, e il plus di poter arricchire l’offerta con pubbliredazionali e video promozionali aziendali, progettiamo e realizziamo in tutti i suoi step operativi un piano di promozione orientato al raggiungimento dell’obiettivo. La nostra esperienza pluridecennale nel settore è garanzia del background necessario per la scelta dei canali più adatti e delle tempistiche più efficaci per il risultato richiesto

Brand Identity

Ogni realtà è unica e come tale vogliamo comunicarla creando il giusto equilibrio tra creatività e usabilità. Affidati a noi per l’ideazione o il restyling della tua comunicazione visiva: individuiamo la visual identity più in linea con i valori aziendali, studiamo il logo, gli stili e gli elementi grafici distintivi e li decliniamo sui differenti materiali di comunicazione. Brochure, biglietti da visita, carta intestata, cartelline di presentazione, saranno immediatamente riconoscibili come parte integrante del tuo brand.

Campagne Pubblicitarie

Racconta la tua azienda con una campagna pubblicitaria forte e strutturata sui media. Dopo un brief iniziale per capire la tua realtà e le tue esigenze, ideiamo e realizziamo una serie coordinata di messaggi pubblicitari costruiti ad hoc e contraddistinti da un’idea creativa comune di grande impatto. La tua campagna potrà avere diverse declinazioni a seconda del messaggio da veicolare, dei media scelti e della stagionalità. Un percorso per e con il cliente, per presentarsi all’esterno in modo riconoscibile ma al contempo sempre nuovo e mai banale.