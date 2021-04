Web marketing, programmazione ed interfacce

Digital Strategy

Essere digital è oggi un must del mercato, ma esserlo nel modo giusto è ancora più importante. Con una conoscenza approfondita del tuo core business e dei tuoi bisogni, pianifichiamo una strategia tailor-made per valorizzare la tua web presence e monitorare la tua web reputation: la giusta pianificazione di strumenti, piattaforme e contenuti più adatti a comunicare il tuo brand o il tuo progetto ti consentiranno di raggiungere il tuo target nel modo più efficace.

Social Media Strategy

Ideiamo strategie che possano raccontare il tuo brand attraverso prodotti e servizi che lo caratterizzano, selezionando i social media più adatti al tuo business. Ti forniamo le indicazioni per orientarti nell’universo dei social media, attraverso una “road map” diamo vita a narrazioni e strategie mirate sui diversi canali diversificando piani editoriali, tone of voice e contenuti.

Social & Digital Advertising

Vuoi essere visibile nella Rete? Vuoi che dalla tua pagina i tuoi fan arrivino al tuo sito e quindi convertano? L’advertising online è la soluzione per te. Siamo la cabina di regia dell’intero processo di promozione, dallo studio del mercato di riferimento del tuo brand, all’ideazione e gestione delle campagne pubblicitarie. Affidati a noi per uno studio dei messaggi, dei canali e delle tempistiche migliori per le tue necessità.