Marketing e servizi commerciali esclusivi

Memostick e Inserti digitali

A seguito della collaborazione con il gruppo del centro stampa CSQ, gli ultimi nati dei servizi offerti da PubliA divisione commerciale di Sec Spa e media agency sono: i Memostick, un mezzo di comunicazione unico ed esclusivo per le offerte speciali che, applicato in prima pagina sui quotidiani, garantisce al cliente la massima redditività nelle campagne pubblicitarie cross-media e gli inserti pubblicitari realizzati in carta migliorata e bianca da una stampante digitale di ultima generazione (unica in Italia) che abbatte i costi di produzione anche per esigui quantitativi di copie garantendo una comunicazione iperlocalizzata nell’ottica della segmentazione per aree geografiche ed eventi.

Altri prodotti multimediali saranno proposti sul mercato entro la fine dell’anno.