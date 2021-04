Eventi e Shooting Fotografici

Eventi e Ufficio Stampa

Progettiamo e comunichiamo in modo competente il tuo evento: dall’ideazione, al backstage fino alla finalizzazione. Le parole chiave che ci guidano nella realizzazione sono originalità e dinamismo perché la base di ogni progetto è una forte idea creativa costruita con cura. Su richiesta, supportiamo i tuoi eventi anche con un’attività di ufficio stampa completa: redazione di comunicati, contatti con i giornalisti, creazione della cartella, conferenza stampa comprensiva di moderazione professionale.

Shooting Fotografici

Qualsiasi sia il tuo settore di riferimento, realizziamo immagini di qualità per la tua comunicazione aziendale e commerciale, con un’attenzione particolare nel comunicare il tuo valore aggiunto. Potrai scegliere tra shooting in loco o in studio, still life prodotto o fotografia industriale, ma anche tra contenuti audiovisivi e multimediali quali video e riprese aree con drone, montate ad arte per il tuo obiettivo.

Copywriting

Creiamo testi efficaci per comunicare al meglio la tua attività e dare al messaggio il massimo appeal sul tuo pubblico di riferimento. Sia che si tratti di testi commerciali, sia che si tratti di testi di intrattenimento, informazione o con finalità istituzionale, il nostro staff è a tua disposizione per trovare le parole migliori per raggiungere online e offline i risultati che desideri.