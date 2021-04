AROUND ME – EVENTI

Questa splendida funzione integrata nel sito www.laprovinciacr.it e disponibile sia da mobile che da desktop, consentirà ai lettori di conoscere in tempo reale tutte le migliori proposte di eventi e offerte intorno a voi! Sì proprio cosi, attivando la lettura della vostra posizione, il sistema visualizzerà sulla mappa dinamica, che cosa è disponibile nelle vostre vicinanze per le categorie selezionate: cultura, intrattenimento, sport, arte, ballo e divertimento! Basterà specificare il raggio di ricerca ed il sistema provvederà a mostrarvi quanto potete “vivere” in tempo reale, intorno a voi! PubliA media agency proporrà ai propri clienti la personalizzazione migliore per trasformare gli eventi in un successo di pubblico e visibilità, convertendo le esigenze in capacità di generare valore.