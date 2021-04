Malformazioni del volto, weekend clinic per ridare il sorriso ai bimbi

ROMA (28 aprile 2021) - Un weekend per ricostruire, fisicamente e psicologicamente, il sorriso di bambini nati con malformazioni del volto attraverso interventi chirurgici e cure multi-specialistiche. Dal 7 al 9 maggio e' in programma il 29esimo Weekend Clinic del progetto Smile House di Roma della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, che da oltre 20 anni e' attiva, grazie all'impegno di medici e operatori sanitari volontari, in Italia e nel mondo per il trattamento delle patologie congenite cranio-maxillo- facciali al fine di curare e restituire il sorriso a migliaia di pazienti e alle loro famiglie Il progetto Smile House di Roma nasce da un protocollo d'Intesa tra Regione Lazio, ASL Roma 1 e Fondazione Operation Smile Italia Onlus. La Smile House - centro di cura multispecialistico per il trattamento delle patologie congenite cranio-maxillo-facciali - e' attiva dal 2017 presso l'Ospedale San Filippo Neri ed e' coordinata dal dottor Domenico Scopelliti, vicepresidente della Fondazione Operation Smile Italia Onlus e fondatore, ideatore e promotore del progetto "Smile House". A causa della sospensione della chirurgia di elezione presso l'Ospedale San Filippo Neri di Roma - diventato ospedale Covid - il Weekend Clinic del 7-9 maggio, in accordo con la ASL Roma 1, si terra' presso la Clinica Parioli. Nella Smile House di Roma nell'ultimo anno sono stati visitati piu' di 1000 pazienti e offerte oltre 2500 consulenze multidisciplinari. Nel corso del Weekend Clinic di maggio verranno operati 8 bambini di eta' compresa tra i 4 mesi i 10 anni, provenienti da Roma, Brindisi, Taranto, Siracusa e Marina di Gioiosa Jonica (RC). Gli interventi saranno seguiti da un team di composto da 20 medici, infermieri e operatori sanitari volontari. "Ogni 3 minuti, nel mondo - spiega la Fondazione in una nota - nasce un bambino con una malformazione del volto come la labiopalatoschisi. Un bambino che, se non curato tempestivamente, puo' avere problemi nella crescita e vivere sofferenze psicologiche legate all'emarginazione sociale e ad episodi di bullismo. Un bambino che rischia di dover aspettare troppo tempo per essere curato: le liste di attesa si allungano ogni giorno e l'emergenza Covid-19 sta peggiorando la situazione, soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito". Vivere con una malformazione del volto non curata puo' compromettere le funzionalita' piu' basilari come mangiare e parlare.