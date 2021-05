Covid e dipendenze, indicazioni Iss per la prevenzione a mille strutture

ROMA - Un documento di indirizzo con le indicazioni per la prevenzione e controllo delle infezioni da SARS- CoV-2 nel contesto delle dipendenze patologiche verra' inviato a oltre 1000 strutture pubbliche e del privato sociale accreditato. Il documento, realizzato dall'Istituto Superiore di Sanita', e' stato elaborato nell'ambito del progetto Prevenzione delle patologie infettive e diffusive nei tossicodipendenti: la prevenzione e controllo delle infezioni Covid-19 nel contesto emergenziale, grazie alla collaborazione del Dipartimento delle Politiche Antidroga della presidenza del Consiglio dei Ministri. Le linee d'indirizzo verrano illustrate nel corso di 4 Webinar destinati agli operatori e strutturati in 4 appuntamenti distinti e saranno integrati successivamente da un corso FAD che sara' disponibile sulla piattaforma formativa dell'Istituto Superiore di Sanita'. Sanificazione, regole per lo smaltimento dei rifiuti, misure per l'accoglienza temporanea, per gli screenig, per gli ingressi, e sui comportamenti post-vaccinali sono contenuti nel documento: Indicazioni ad interim per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2 nei servizi pubblici e del privato sociale accreditatodelle tossicodipendenze che verra' inviato ai referenti delle strutture e sara' scaricabile sul sito www.iss.it/ilfuturodipendedanoi.it che sara' progressivamente arricchito da una parte video sul vissuto di queste realta' durante la pandemia e da tutti i materiali informativi che verranno spediti in forma cartacea alle strutture per i servizi. "Nel corso della pandemia l'Istituto ha realizzato diversi protocolli per la prevenzione diretti a diverse realta' sociali, dalle RSA alle scuole - afferma Paolo D'Ancona, medico epidemiologo, responsabile scientifico del progetto -. Il fatto che le persone che fanno uso di sostanze stupefacenti e gli alcolisti siano verosimilmente piu' vulnerabili alle malattie infettive e, in particolare, all'infezione da coronavirus anche a causa di alcuni comportamenti associati al consumo di sostanze, alle loro condizioni fisiche, ma anche ai contesti in cui viene erogata l'assistenza rendeva necessaria una riflessione specifica sulla prevenzione del rischio in questo settore per supportare operatori e utenti". "Questo lavoro e' stato possibile grazie al prezioso contributo delle Societa' scientifiche e delle Associazioni di settore - afferma Roberta Pacifici Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping - il nostro lavoro continuera' seguendo con eventuali aggiornamenti, l'evoluzione degli scenari epidemiologici". Inoltre, particolare attenzione e' stata posta sia nella formazione degli operatori dei servizi pubblici e privati delle tossicodipendenze che nella promozione delle principali misure di prevenzione tra gli utenti e i soggetti con dipendenze patologiche. . fsc/com 06-Mag-21 17:45