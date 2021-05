Il Pascale apre nuovi percorsi di formazione sul campo per biologi

NAPOLI - Inizia a giugno la collaborazione Enpab, cassa di previdenza dei biologi, e il Pascale di Napoli. Una collaborazione che portera' nel polo oncologico i primi quattro biologi da formare sotto la responsabilita' di un tutor e che affiancheranno il servizio di dietologia e nutrizione artificiale nella valutazione dei pazienti ricoverati. Il Tutor, professionista iscritto alla Cassa e selezionato dal Pascale, dovra' essere dotato delle competenze tecniche e delle abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento del ruolo. L'Enpab riconoscera' a tutti i partecipanti i crediti ecm, la copertura assicurativa e i rimborsi spese. Nel progetto saranno coinvolti sei Dipartimenti: Uro-Ginecologico, Addominale, Polmonare, Melanoma, Testa collo, Dipartimento dei Servizi Sanitari Strategici. La formazione professionale avra' lo scopo di fare acquisire al biologo le competenze in oncologia e nutrizione oncologica. Il progetto prevede una parte teorica e una parte pratica. I biologi riceveranno lezioni frontali dai dipendenti del Pascale (dirigenti medici o sanitari: farmacisti, nutrizionisti, oncologi, chirurghi etc.) e dal tutor. L'attivita' formativa avra' durata di sei mesi. "L'Enpab - dice il presidente dell'Ente, Tiziana Stallone - gia' da tempo promuove interventi di welfare in favore dei propri iscritti, realizzando quei compiti legittimati dalla previsione normativa, consapevole dell'importanza della funzione istituzionale prioritaria di assistere il professionista Biologo iscritto all'Ente, in considerazione dei riflessi previdenziale positivi connessi ad iniziative a sostegno e promozione della libera professione". Per il direttore sanitario del Pascale, Leonardo Miscio, "il controllo della nutrizione in campo oncologico e' fondamentale e aiuta a migliorare la prognosi dei pazienti". Il direttore generale dell'Irccs partenopeo, Attilio Bianchi ringrazia il presidente dell'Enpab "per aver individuato il nostro Istituto quale sede di questo innovativo progetto di formazione sul campo. La condivisione dei saperi e delle conoscenze e' alla base della nostra filosofia gestionale". . sat/com 20-Mag-21 12:59