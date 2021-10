Nba, Spagnolo della Vanoli è draftabile

CREMONA - Le quotazioni del bambino d’oro Matteo Spagnolo si stanno impennando sempre di più. Il 18enne di Brindisi, di proprietà del Real Madrid, sta scalando la classifica dei Top 100 della Espn. La speciale graduatoria identifica i migliori prospetti di tutto il mondo in vista del Draft Nba della prossima stagione. Il fatto di giocare da titolare in un campionato senior ha permesso a Spagnolo di mettersi in grande evidenza. Naturalmente tutto passerà da lui e dal Real Madrid. Per adesso il play non si è ancora dichiarato eleggibile ed eventualmente lo farà al termine della stagione.



Nella Top 100 Espn sono solamente in tre gli italiani con Paolo Banchero (Duke) grande atteso al secondo posto. il terzo è Gabriele Procida della Fortitudo Bologna al 45esimo posto. È la prima volta che capita che nelle file della Vanoli ci sia un giocatore inserito in questa speciale lista. È ovvio che a vederci lungo sia stato il Real Madrid, che più o meno aveva fatto la stessa cosa con Luka Doncic, ma Cremona ha avuto un’intuizione geniale. Più passa il tempo e più il bambino d’oro sta prendendo confidenza con il ruolo e sta migliorando dal punto di vista sia tecnico che di leadership. A soli 18 anni il futuro è nelle sue mani e di certo per la Vanoli resterà la soddisfazione di averlo lanciato in un campionato senior con un notevole atto di coraggio.