Come fare business nella pallacanestro

CREMONA (28 aprile 2021) - Il Consorzio Sistema Basket, in collaborazione con la società sportiva Guerino Vanoli Basket Cremona, presenta il 1° Open Day. L’evento è destinato a imprenditori, professionisti e manager per collaborare insieme e scoprire il nuovo modo di fare business nel mondo della pallacanestro, partecipare alla squadra dei fondatori del Consorzio Sistema Basket e diventare protagonisti con le proprie energie al servizio della squadra da 12 anni in Serie A. La sponsorship è lo strumento di marketing per unire i valori aziendali ai valori dello sport e della squadra, a sostegno della comunicazione del brand, con al centro i valori emozionali dello sport e del basket. Vanoli Basket Cremona diventa così la Media Company al servizio dell’azienda sponsor.

L’evento si terrà oggi, 28 aprile, alle 18 in diretta Zoom dal PalaRadi di Cremona. Saranno presentati gli obiettivi e le linee guida del progetto di sviluppo e crescita del Consorzio Sistema Basket per i prossimi anni e consolidare le basi per sostenere la presenza in Serie A. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12, tramite registrazione sul banner presente sul sito internet L’evento sarà moderato da Andrea Marchesi e Michele Mainardi, speaker di Radio Deejay, con la partecipazione di:

Aldo Vanoli - Presidente Guerino Vanoli Basket

Davide Borsatti - Vice presidente Guerino Vanoli Basket

Luca Zanacchi - Assessore allo Sport Comune di Cremona

Marco Bencivenga - Direttore quotidiano La Provincia di Cremona e Crema

Flavio Portaluppi - General Manager Guerino Vanoli Basket e Presidente Consorzio Sistema Basket

Dario Maestroni - Presidente CDA Consorzio Sistema Basket

Stefano Stabile - Vice Presidente CDA Consorzio Sistema Basket

Gianluca Rossi - Presidente Pepo Team

Paolo Mariola - National director BNI Italia

Davide Pettinari - Responsabile Marketing Guerino Vanoli Basket Cremona

A chiusura degli interventi, ci sarà il saluto della squadra Guerino Vanoli Basket Cremona, con l’intervento di:

Paolo Galbiati - Head Coach

Giuseppe Poeta - Capitano



